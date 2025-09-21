22 Eylül - 28 Eylül Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu haftanın ilk günlerinde Güneş, Terazi burcuna geçiş yaparak iş hayatında düzen ve denge arayışını artırıyor. Bu dönemde iş arkadaşlarınla uyum içinde çalışmak, sadece işlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda prestijini de artıracak. Ancak, Mars'ın Akrep burcuna geçişi, ortaklık durumlarında bir miktar gerginlik yaratabilir.

Hafta ortasında Güneş ile Neptün ilişkisi ise kariyer hedeflerini ve hayallerini yeniden gözden geçirmeni gerektirebilir. Hayallerinle gerçekler arasında bir denge kurman ve netlik kazanman bu dönemde önem kazanıyor. Hafta sonu devreye giren Plüton'sa uzun vadeli iş planlarını sağlama almanı sağlayacak. Bu dönemde, çalışmalarının ve çabalarının takdir edilmesi ve fark edilmesi oldukça olası. Ancak bu dönemde gücünü paylaşmak yerine, stratejik ittifaklar kurarak ilerlemen daha doğru olacak.

Aşk hayatında ise, hafta ortasında Güneş ile Uranüs'ün üçgen konumda olması, sürprizlerin habercisi olacak. Eğer ilişkin varsa, bu dönem partnerinle birlikte yeni ve heyecan verici deneyimler yaşayabilir, ilişkine taze bir soluk getirebilirsin. Tabii eğer bekarsan, bu dönem alışılmadık bir ortamda, beklenmedik bir tanışma yaşanabilir. Bu nedenle, kalbini bu tür sürprizlere açık tutmanda fayda var. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…