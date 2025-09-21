22 Eylül - 28 Eylül Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça ilginç ve sürprizlerle dolu geçecek gibi görünüyor. Güneş, bu hafta ortasında Uranüs ile üçgen konumda olacak. Bu durum, hayatına biraz hareket ve heyecan getireceğini işaret ediyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle birlikte yeni ve heyecan verici deneyimler yaşayabilirsin. Belki uzun zamandır planladığın bir seyahate çıkar, belki de birlikte yeni bir hobi edinirsin. Kim bilir, belki de birlikte izlemeyi planladığın o filmi nihayet izleme fırsatı bulursun.

Eğer bekarsan, bu dönemde alışılmadık bir ortamda, belki de hiç beklemediğin bir yerde, yeni biriyle tanışabilirsin. Belki bir kitapçıda, belki bir kafede ya da belki de en sevdiğin parkta... Her ne olursa olsun, bu tanışma seni heyecanlandıracak ve kalbini hızlandıracak. Bu nedenle, kalbini bu tür sürprizlere açık tutmanda fayda var. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…