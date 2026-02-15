Sevgili Boğa, bu hafta baskı senin için sadece fiziksel bir hal almaktan çıkabilir. Daha çok davranışsal bir yorgunluk yaratacağı bir dönem olabilir bu! Zira, Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması, sende 'her zaman güçlü görünme' ihtiyacını tetikleyebilir. Ancak unutma ki bu durum bedeninden ziyade imajını yorabilir.

İşte sana tüm bunlar için bir öneri: Bir gün boyunca kendini hiçbir şeye kanıtlama ihtiyacı hissetmeden hareket etmeyi dene. Bu, senin için şaşırtıcı derecede toparlayıcı ve enerji verici bir deneyim olabilir. Kendine biraz zaman ayır ve bu süreçte kendini rahat hissetmeye odaklan. Sonuçta, her zaman güçlü görünmek zorunda olmadığını anlamak, senin için büyük bir rahatlama olabilir. Kendine iyi bak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…