16 Şubat - 22 Şubat Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta baskı senin için sadece fiziksel bir hal almaktan çıkabilir. Daha çok davranışsal bir yorgunluk yaratacağı bir dönem olabilir bu! Zira, Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması, sende 'her zaman güçlü görünme' ihtiyacını tetikleyebilir. Ancak unutma ki bu durum bedeninden ziyade imajını yorabilir.

İşte sana tüm bunlar için bir öneri: Bir gün boyunca kendini hiçbir şeye kanıtlama ihtiyacı hissetmeden hareket etmeyi dene. Bu, senin için şaşırtıcı derecede toparlayıcı ve enerji verici bir deneyim olabilir. Kendine biraz zaman ayır ve bu süreçte kendini rahat hissetmeye odaklan. Sonuçta, her zaman güçlü görünmek zorunda olmadığını anlamak, senin için büyük bir rahatlama olabilir. Kendine iyi bak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

