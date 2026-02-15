onedio
16 Şubat - 22 Şubat Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Şubat - 22 Şubat haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta spot ışıklarının üzerine toplandığını hissetmeye başladığını düşünüyor musun? Çünkü bu hafta senin için önemli bir dönüm noktası olacak. Kova burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, profesyonel yaşamında yeni bir dönem başlatmanın sinyallerini veriyor. Bu belki bir pozisyon değişikliği olabilir, belki yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlama zamanı gelmiştir ya da belki de daha fazla sorumluluk almanın tam zamanıdır. Bu tutulma, eğer yeterince cesur adımlar atarsan, zirveye tırmanabileceğini fısıldıyor kulağına.

Hafta ilerledikçe, Satürn ve Neptün'ün gökyüzünde birleştiği an, uzun vadeli hedeflerini daha gerçekçi bir zemine oturtmanı sağlayabilir. Bu, hayallerini gerçeğe dönüştürecek stratejik planlar yapmanın tam zamanı. Eğer disiplinli bir şekilde ilerlersen, bu hafta kalıcı başarıya ulaşman hiç de zor olmayacaktır. Bu hafta, kendi hikayenin yazarı olmalı ve cesurca kendi başarı hikayeni yazmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
