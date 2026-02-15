onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Şubat - 22 Şubat Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta sahne ışıklarının sana doğru yönelmeye başladığını hissediyor musun? Hafta ortasında Kova Burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, iş hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini müjdeliyor. Belki bir pozisyon değişikliği, belki yeni bir proje veya belki de daha üst düzey bir sorumlulukla karşı karşıya kalabilirsin. Bu tutulma, eğer cesur adımlar atarsan, zirveye tırmanabileceğini fısıldıyor kulağına.

Hafta ilerledikçe, Satürn ve Neptün'ün kavuşumu ise uzun vadeli hedeflerini daha gerçekçi bir zemine oturtmanı sağlayabilir. Tabii bu durumda sen de hayallerini gerçeğe dönüştürecek planlar yapmaya başlayabilirsin. Üstelik eğer disiplinli bir şekilde ilerlersen, kalıcı başarıya ulaşman hiç de zor olmayacaktır bu hafta.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın en şanslı etkilerinden birini alıyorsun. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, romantizmin dozunu arttırıyor. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, kalbini hızla çarptıracak biriyle karşılaşabilirsin. Ama dikkatli olmalısın; bu güçlü romantizm, yüzeysel bir ilişkiyi aşk sanmana neden olabilir. Tabii bir ilişkin varsa, keyifli bir kaçamak aklında yer edinebilir. Partnerinle seyahate çıkmaya ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın