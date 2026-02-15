Sevgili Boğa, bu hafta sahne ışıklarının sana doğru yönelmeye başladığını hissediyor musun? Hafta ortasında Kova Burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, iş hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini müjdeliyor. Belki bir pozisyon değişikliği, belki yeni bir proje veya belki de daha üst düzey bir sorumlulukla karşı karşıya kalabilirsin. Bu tutulma, eğer cesur adımlar atarsan, zirveye tırmanabileceğini fısıldıyor kulağına.

Hafta ilerledikçe, Satürn ve Neptün'ün kavuşumu ise uzun vadeli hedeflerini daha gerçekçi bir zemine oturtmanı sağlayabilir. Tabii bu durumda sen de hayallerini gerçeğe dönüştürecek planlar yapmaya başlayabilirsin. Üstelik eğer disiplinli bir şekilde ilerlersen, kalıcı başarıya ulaşman hiç de zor olmayacaktır bu hafta.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın en şanslı etkilerinden birini alıyorsun. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, romantizmin dozunu arttırıyor. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, kalbini hızla çarptıracak biriyle karşılaşabilirsin. Ama dikkatli olmalısın; bu güçlü romantizm, yüzeysel bir ilişkiyi aşk sanmana neden olabilir. Tabii bir ilişkin varsa, keyifli bir kaçamak aklında yer edinebilir. Partnerinle seyahate çıkmaya ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…