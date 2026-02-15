onedio
16 Şubat - 22 Şubat Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünün sana sunduğu en büyük hediye ile karşı karşıyasın. Venüs ve Jüpiter'in bir araya gelerek oluşturduğu kusursuz üçgen, aşk hayatında romantizmin dozunu tavan yaptırıyor.

Eğer bekar bir Boğa burcuysan, bu hafta kalbinin ritmini değiştirecek biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyoruz; bu yoğun romantik atmosfer, seni biraz yanıltabilir ve hızlı gelişen, yüzeysel bir ilişkiyi gerçek aşk sandırabilir. Bu yüzden aşk hayatında atacağın adımlarda biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle birlikte keyifli bir kaçamak yapmayı düşünebilirsin. Belki uzun zamandır planladığınız bir seyahat, belki de sadece birlikte geçireceğiniz romantik bir hafta sonu bir harika olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

