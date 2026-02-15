Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünün sana sunduğu en büyük hediye ile karşı karşıyasın. Venüs ve Jüpiter'in bir araya gelerek oluşturduğu kusursuz üçgen, aşk hayatında romantizmin dozunu tavan yaptırıyor.

Eğer bekar bir Boğa burcuysan, bu hafta kalbinin ritmini değiştirecek biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyoruz; bu yoğun romantik atmosfer, seni biraz yanıltabilir ve hızlı gelişen, yüzeysel bir ilişkiyi gerçek aşk sandırabilir. Bu yüzden aşk hayatında atacağın adımlarda biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle birlikte keyifli bir kaçamak yapmayı düşünebilirsin. Belki uzun zamandır planladığınız bir seyahat, belki de sadece birlikte geçireceğiniz romantik bir hafta sonu bir harika olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…