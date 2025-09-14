onedio
15 Eylül - 21 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için kas ve eklem sağlığına ekstra özen gösterme zamanı. Belki de biraz hafif esneme hareketleri veya yoga egzersizleri yaparak gerginliğini hafifletebilirsin. Unutma, bu tür egzersizler sadece bedenini değil, ruhunu da rahatlatır.

Tabii bir de uyku düzenine dikkat etmelisin! Ah, o tatlı uyku... Bu hafta uyku düzenine her zamankinden biraz daha fazla önem vererek kendine arada bir dinlenme araları yaratabilirsin. Bu sayede haftanın enerjik temposuna yetişebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

