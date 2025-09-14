15 Eylül - 21 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için kas ve eklem sağlığına ekstra özen gösterme zamanı. Belki de biraz hafif esneme hareketleri veya yoga egzersizleri yaparak gerginliğini hafifletebilirsin. Unutma, bu tür egzersizler sadece bedenini değil, ruhunu da rahatlatır.

Tabii bir de uyku düzenine dikkat etmelisin! Ah, o tatlı uyku... Bu hafta uyku düzenine her zamankinden biraz daha fazla önem vererek kendine arada bir dinlenme araları yaratabilirsin. Bu sayede haftanın enerjik temposuna yetişebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…