15 Eylül - 21 Eylül Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, iş hayatında somut kazanımların peşine düşme zamanı geldi. Çünkü haftanın hemen başında Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, sana hem cesaret veriyor hem de pratik çözümler sunuyor. Uzun süredir kafa yorduğun maddi planlarını hayata geçirmek için ortaklıklar ya da yeni yatırım fırsatlarından elde edebilirsin. Bu süreçte iş yerinde uyumlu ilişkiler kurarak kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirsin. Emeklerinin karşılığını göreceğin, finansal anlamda seni heyecanlandıran bir döneme adım atıyorsun.

Hafta ortasında ise Merkür ve Satürn'ün karşıtlığı, seni disiplin konusunda sınayabilir. İş yükün artabilir ya da bazı projeler beklediğinden daha ağır ilerleyebilir. Bu durumda sabırlı olman ve planlarını uzun vadeli düşünerek düzenlemen gerekiyor. Otorite figürlerinden gelebilecek eleştirileri kişisel algılamamalı, aksine onları kariyerinde sağlam adımlar atman için bir rehber olarak kabul etmelisin. Maddi açıdan ise fazla riskli işlere girmemekte fayda var. Uzun vadede sağlam bir düzen kurmak için tam da doğru zemin üzerindesin.

Gelelim aşk hayatına! Venüs’ün Başak burcuna geçişi, kalbine daha titiz ve seçici bir bakış açısı getiriyor. Romantizmde güven, emek ve sadelik arıyorsun. İlişkin varsa, partnerinin sana sunduğu desteği daha çok fark edecek ve bağınızı güçlendireceksin. Tabii eğer bekarsan, iş ortamında ya da gündelik yaşamın içinde dikkatini çekecek biriyle tanışabilirsin. Bu süreçte kalbine girecek kişinin samimiyetini küçük ama anlamlı jestlerden anlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…