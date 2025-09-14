onedio
15 Eylül - 21 Eylül Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Eylül - 21 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 15 Eylül - 21 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk gezegeni Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle, kalbinin kapıları daha seçici ve titiz bir bakış açısına açılıyor. İşte böylece aşkta ve romantizmde, güven, emek ve sadeliği ön planda tutacaksın. Partnerinin sana sunduğu desteği daha net bir şekilde göreceksin. Onun yanında olduğunu hissetmek, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Bu, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Tabii birbirinize karşı olan sevginizi de derinleştirecek.

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta iş yerinde ya da günlük yaşamının içinde dikkatini çekecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, belki de beklenmedik bir anda hayatına girecek ve kalbinde yeni bir aşkın tohumlarını ekecek. Bu süreçte kalbine girecek kişinin samimiyetini, küçük ama anlamlı jestlerinden anlayacaksın. Bu jestler, belki de bir çiçek, belki de bir tebessüm olacak ama senin için çok değerli olacaklar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

