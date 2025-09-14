15 Eylül - 21 Eylül Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşk gezegeni Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle, kalbinin kapıları daha seçici ve titiz bir bakış açısına açılıyor. İşte böylece aşkta ve romantizmde, güven, emek ve sadeliği ön planda tutacaksın. Partnerinin sana sunduğu desteği daha net bir şekilde göreceksin. Onun yanında olduğunu hissetmek, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Bu, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Tabii birbirinize karşı olan sevginizi de derinleştirecek.

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta iş yerinde ya da günlük yaşamının içinde dikkatini çekecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, belki de beklenmedik bir anda hayatına girecek ve kalbinde yeni bir aşkın tohumlarını ekecek. Bu süreçte kalbine girecek kişinin samimiyetini, küçük ama anlamlı jestlerinden anlayacaksın. Bu jestler, belki de bir çiçek, belki de bir tebessüm olacak ama senin için çok değerli olacaklar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...