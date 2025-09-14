15 Eylül - 21 Eylül Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, iş dünyasında somut kazanımların kapısını çalmak için alarmını kur. Çünkü enerjini yükselten bir hafta seni bekliyor! Haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, sana cesaretin yanı sıra pratik çözümler sunarak adeta bir süper kahraman gibi hissettirecek. Uzun süredir kafa patlattığın, belki de uykularını kaçıran maddi planlarını hayata geçirmek için ortaklıklar ya da yeni yatırım fırsatları kapını çalabilir. Bu süreçte iş yerinde harmonik ilişkiler kurarak kariyer basamaklarını adeta bir asansör hızıyla tırmanabilir ve emeklerinin karşılığını alabilirsin.

Hafta ortasında ise Merkür ve Satürn'ün karşıtlığı, seni disiplin konusunda bir sınavdan geçirebilir. İş yükün artabilir ya da bazı projeler beklediğinden daha ağırlaşabilir. Bu durumda sabırlı olman ve planlarını uzun vadeli düşünerek stratejik bir şekilde düzenlemen gerekiyor. Otorite figürlerinden gelebilecek eleştirileri kişisel algılamamalı, aksine onları kariyerinde sağlam adımlar atman için bir pusula olarak kabul etmelisin. Maddi açıdan ise fazla riskli işlere girmemekte fayda var. Uzun vadede sağlam bir düzen kurmak için tam da doğru zemin üzerindesin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…