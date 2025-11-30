Sevgili Boğa, bu hafta özellikle kas ve eklem sağlığını koruma altına alman gerekecek. Haftanın ilk günlerinde, ağır yükler kaldırmaktan kaçınmanı öneriyoruz. Aksi halde, kas ve eklem ağrılarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsin.

Ayrıca, bu hafta Merkür işe Jüpiter Üçgeni'nin etkisi altında olacağız. Bu, zihinsel rahatlama sağlayacak meditasyon veya nefes egzersizleri yapmak için mükemmel bir zaman. Haftanın sonlarına doğru ise İkizler Dolunayı'nın etkisiyle uyku düzenin bozulabilir. Bu yüzden erken yatıp erken kalkmayı planla. Sağlığın için düzen oluştur ve bedenine iyi bak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…