1 Aralık - 7 Aralık Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 1 Aralık - 7 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 1 Aralık - 7 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Çünkü İkizler Dolunayı'nın etkisiyle duygusal kararsızlıklar yaşayabilirsin. Partnerinle arandaki belirsizlikler, ilişkinde biraz gerginlik yaratabilir. Ancak görünen o ki, bu hafta kararsızlıklarına rağmen duygularını netleştirmenin ve sınırlarını belirlemenin zamanı geldi. Bu belki de biraz zor olacak ama sonunda sular durulacak... 

Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde karar vermek için acele etmemeni öneririz. Aşkı zorlama, bırak hayatın akışında sana doğru gelsin. Unutma ki her şeyin bir zamanı var ve belki de aşkı bulmanın zamanı henüz gelmemiştir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

Astroloji Editörü
