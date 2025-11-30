Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Çünkü İkizler Dolunayı'nın etkisiyle duygusal kararsızlıklar yaşayabilirsin. Partnerinle arandaki belirsizlikler, ilişkinde biraz gerginlik yaratabilir. Ancak görünen o ki, bu hafta kararsızlıklarına rağmen duygularını netleştirmenin ve sınırlarını belirlemenin zamanı geldi. Bu belki de biraz zor olacak ama sonunda sular durulacak...

Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde karar vermek için acele etmemeni öneririz. Aşkı zorlama, bırak hayatın akışında sana doğru gelsin. Unutma ki her şeyin bir zamanı var ve belki de aşkı bulmanın zamanı henüz gelmemiştir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...