1 Aralık - 7 Aralık Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 1 Aralık - 7 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Aralık - 7 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kariyerinde adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Venüs ve Plüton'un oluşturduğu açı, beklenmedik bir iş teklifi ya da yeni bir ortaklık ile kariyerinde yeni bir sayfa açman konusunda seni destekliyor. Sezgilerinle hareket edip bu fırsatı değerlendirmeye ne dersin? Tabii haftanın başında, detayları ince eleyip sık dokuyarak bir projeyi yönetme şansın da olabilir. Bu, gelecekteki kariyerin ve prestijin için oldukça kritik bir adıma dönüşebilir.

Haftanın ortasında ise Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, iletişim ve zihinsel işlerde sana büyük bir kolaylık sağlıyor. Böylece fikirlerini paylaşmak ve projelerini ilerletmek için harika bir dönem başlıyor. Bu enerji ile iş hayatında kendini kanıtlamaya hazır olmalısın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise İkizler Dolunayı etkisiyle duygusal kararsızlıklar yaşayabilirsin. Partnerinle arandaki belirsizlikler, ilişkinde gerginlik yaratabilir. Görünen o ki kararsızlıklara rağmen duygularını netleştirmenin ve sınırlarını belirlemenin zamanı geldi. Belli ki bu hafta zor da olsa sular durulacak... Tabii eğer bekarsan, karar vermek için acele etmemelisin. Bırak aşk, hayatın akışında seni bulsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

