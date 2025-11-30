onedio
Boğa Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 1 Aralık - 7 Aralık haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 1 Aralık - 7 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta bir yıldız gibi parlamaya hazır mısın? Gökyüzünde Venüs ve Plüton'un oluşturduğu cazip açı, kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Beklenmedik bir iş teklifi mi aldın, yoksa yeni bir iş ortaklığı mı kuruyorsun? İşte tam da bu noktada Venüs ve Plüton'un enerjisi devreye giriyor ve seni bu yeni adımları atma konusunda destekliyor. Sezgilerin dinle ve bu fırsatı değerlendir! 

Haftanın ilk günlerinde detaylara dikkat etmen gereken bir projeyi yönetme şansın olabilir. Bu proje, kariyerinin geleceği ve prestijin için oldukça kritik bir adım olabilir. Detayları ince eleyip sık dokuyarak bu projeyi başarıyla tamamlaman senin için büyük bir avantaj olacak. Haftanın ortasında ise Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, iletişim ve zihinsel işlerde seni rahatlatacak. Fikirlerini paylaşmak ve projelerini ilerletmek için harika bir dönem başlıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

