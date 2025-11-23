onedio
article/comments-white
article/share-white
Başak Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu! Gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür ve Venüs, senin için iş hayatında muhteşem bir kavuşuma imza atıyorlar. Bu kavuşum, iletişim konusunda tüm engelleri kaldırıyor ve iş hayatındaki tüm zorlukları birer birer eritiyor. Hatta ekip içindeki küçük çatlakları bile onarıyor ve projelerde mükemmel bir uyum yakalamanı sağlıyor. Bu noktada analitik yeteneklerin sayesinde karmaşık görevler bile senin için çocuk oyuncağına dönüşebilir. Bu da güvenini tazelemeni ve iş hayatında köklü bir değişim için harekete geçmenin önünü açar.

Merkür'ün de durağan konuma geçtiği bu dönemde, zihinsel berraklık ile birlikte yeni bir iş ve proje çalışması içine gireceksin. Bak gör; yönetim, analiz, planlama ve strateji gerektiren işler adeta kendiliğinden yoluna girecek. Bu dönem, geleceğe dair sağlam bir karar almak için ideal. Şimdi gerçek bir lider olduğunu, rakiplerinin çok daha üstünde olduğunu gösterme vakti!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, sevgi alanına adeta bir romantizm rüzgarı getiriyor. Partnerinle ruhsal bir uyum yakalayabilir, birlikte daha derin ve anlamlı bir ilişki kurabilirsin. Artık onun da senin hayatına dahil olmasınım, yaraları sarmasınım ve belki de gerçekten yol arkadaşın olmasının zamanı gelmedi mi? Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde yüreğinin derinlerine dokunmayı başaran biriyle tanışabilirsin. Belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir. Önünde tüm kapılar açılıyor, peki sen aşka kapılmaya var mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

