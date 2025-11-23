onedio
24 Kasım - 30 Kasım Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta bedeninin sana fısıldadığı küçük sinyalleri daha fazla dikkate alman gerekiyor. Bedenin, sana bazı şeyler anlatmaya çalışıyor ve onu sahiden dinlemen gerekiyor.

Merkür'ün durağanlaşma sürecine girdiği bu dönemde, özellikle bağırsakların ve miden hassaslaşabilir. Belki de biraz daha fazla dalgalanma hissedebilirsin. Bu durum, genellikle aşırı analiz yapman ve zihninin sürekli olarak meşgul olması sonucunda ortaya çıkar. Unutma, zihnini yoran her şey, doğrudan bedenine de yansır. Bunun için ısa meditasyonlar yapmayı denemelisin. Ayrıca, derin nefes egzersizleri de oldukça etkili olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

