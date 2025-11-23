Sevgili Başak, bu hafta bedeninin sana fısıldadığı küçük sinyalleri daha fazla dikkate alman gerekiyor. Bedenin, sana bazı şeyler anlatmaya çalışıyor ve onu sahiden dinlemen gerekiyor.

Merkür'ün durağanlaşma sürecine girdiği bu dönemde, özellikle bağırsakların ve miden hassaslaşabilir. Belki de biraz daha fazla dalgalanma hissedebilirsin. Bu durum, genellikle aşırı analiz yapman ve zihninin sürekli olarak meşgul olması sonucunda ortaya çıkar. Unutma, zihnini yoran her şey, doğrudan bedenine de yansır. Bunun için ısa meditasyonlar yapmayı denemelisin. Ayrıca, derin nefes egzersizleri de oldukça etkili olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…