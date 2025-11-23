Sevgili Başak, bu hafta senin için aşk rüzgarları estirecek bir döneme giriyoruz. Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, aşk hayatına adeta bir romantizm fırtınası getiriyor. Bu, kalbinin derinliklerine dokunan bir aşkı deneyimleme zamanı olabilir.

Partnerinle olan ilişkinde ruhsal bir uyum yakalayabileceğin bu dönemde, birlikte daha derin ve anlamlı bir ilişki kurma fırsatı bulabilirsin. Belki de onunla birlikte hayatın zorluklarını aşacak, yaralarınızı birlikte saracak ve belki de gerçekten birbirinize yol arkadaşı olacaksınız. Artık onun da senin hayatına tam anlamıyla dahil olmasının, seninle birlikte hayatın inişlerine ve çıkışlarına eşlik etmesinin zamanı gelmedi mi?

Tabii eğer bekarsan, bu dönemde kalbini çalan biriyle tanışabilirsin. Belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…