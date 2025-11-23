Sevgili Başak, bu hafta senin için yıldızlar adeta bir şölen düzenliyor. Gökyüzünün en parlak iki yıldızı Merkür ve Venüs, senin için iş hayatında muhteşem bir kavuşuma imza atıyorlar. Bu kavuşum, iletişim konusunda karşılaştığın tüm engelleri kaldırıyor ve iş hayatındaki tüm zorlukları birer birer eritiyor. Üstelik bu etki, ekip içindeki küçük çatlakları bile onarıyor ve projelerde mükemmel bir uyum yakalamana yardımcı oluyor.

Bu süreçte, analitik yeteneklerini kullanarak karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir ve hatta onları çocuk oyuncağına dönüştürebilirsin. Bu da güvenini tazelemeni ve iş hayatında köklü bir değişim için harekete geçmenin önünü açar.

Merkür'ün de durağan konuma geçtiği bu dönemde, zihinsel berraklık ile birlikte yeni bir iş ve proje çalışması içine gireceksin. Yönetim, analiz, planlama ve strateji gerektiren işler adeta kendiliğinden yoluna girecek. Bu dönem, geleceğe dair sağlam bir karar almak için ideal. Şimdi gerçek bir lider olduğunu, rakiplerinin çok daha üstünde olduğunu gösterme vakti. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…