Sevgili Başak, bu haftanın hemen başında Merkür ile Plüton altmışlığı, senin zaten keskin olan odaklanma yeteneğini bir adım daha öne taşıyor. İşteki belgeler, zihnindeki projeler, sürekli ertelediğin detaylar hepsi bir anda kristal berraklığına kavuşuyor. İş hayatında ilerlemek için ihtiyaç duyduğun düzeni, kendi ellerinle yaratıyorsun adeta! Bu titizliğinle sadece kendini değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarını da motive ediyorsun üstelik.

Tabii haftanın ilerleyen günlerinde Merkür ile Uranüs karşıtlığının da etkisi ile iş hayatında tempo iyice artıyor. Belki bir projede görev değişikliği, belki yöneticinden gelen beklenmedik bir talep veya belki bir işin planlanandan daha erken bitmesi gündeme geliyor. Genellikle dikkatli ve yavaş ilerlemeyi tercih eden biri olmana rağmen, bu hızlı tempo içerisinde ustaca bir denge kurarak, bu değişimi lehine çeviriyorsun. Böylece bu hafta senin için 'planlı kaos' adeta başarıya giden yolu aydınlatıyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, Güneş ile Neptün üçgeni kalbini tatlı bir ışıkla aydınlatıyor. Yoğun iş temposu arasında bile duygusal anlamda kendini daha açık ve alıcı hissediyorsun bu sayede! Böylece partnerinle yaptığın yüzeysel bir konuşma bile beklediğinden derin bir boyut kazanabiliyor. Belki de bu süreç, evlilik yolculuğunun başlangıcıdır! Ama eğer bekarsan, bu hafta tanıştığın biriyle kurduğun bağ, sanki onu uzun zamandır tanıyormuşsun hissi verebilir. Bu sürpriz yakınlaşma ise elbette aşk olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…