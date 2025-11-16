Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında biraz huzur ve romantizm rüzgarları esiyor. Güneş ile Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, kalbini tatlı ve yumuşak bir ışıkla aydınlatıyor. Bu ışık, yoğun iş temposu ve stresli günlük yaşamın arasında bile duygusal anlamda kendini daha açık, hassas ve alıcı hissetmene yardımcı oluyor.

Bu hafta, partnerinle yaptığın en basit ve yüzeysel bir konuşma bile beklediğinden daha derin bir boyut kazanabilir. Belki de bu, bir çift olarak daha derin bir bağlantı kurmanın ve evlilik yolculuğuna ilk adımı atmanın başlangıcıdır. Tabii eğer bekarsan, bu hafta tanışacağın biriyle kuracağın bağ, sanki onu yıllardır tanıyormuşsun gibi bir his uyandırabilir içinde. Bu yakınlaşma, belki de aşkın ilk kıvılcımlarını ateşleyecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…