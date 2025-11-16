onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Kasım - 23 Kasım Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında biraz huzur ve romantizm rüzgarları esiyor. Güneş ile Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, kalbini tatlı ve yumuşak bir ışıkla aydınlatıyor. Bu ışık, yoğun iş temposu ve stresli günlük yaşamın arasında bile duygusal anlamda kendini daha açık, hassas ve alıcı hissetmene yardımcı oluyor.

Bu hafta, partnerinle yaptığın en basit ve yüzeysel bir konuşma bile beklediğinden daha derin bir boyut kazanabilir. Belki de bu, bir çift olarak daha derin bir bağlantı kurmanın ve evlilik yolculuğuna ilk adımı atmanın başlangıcıdır. Tabii eğer bekarsan, bu hafta tanışacağın biriyle kuracağın bağ, sanki onu yıllardır tanıyormuşsun gibi bir his uyandırabilir içinde. Bu yakınlaşma, belki de aşkın ilk kıvılcımlarını ateşleyecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

