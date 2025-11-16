Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek. Hafta ortasında, Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık enerjisi ile zihinsel yoğunluğun artacağı bir döneme giriyoruz. Bu yoğun odaklanma durumu ise baş ve boyun bölgende bir miktar gerginliğe neden olabilir.

Bu gerginliği azaltmanın yolu ise aslında oldukça basit. Ufak gevşetme egzersizleri yaparak bu bölgedeki kasları rahatlatabilirsin. Bu egzersizler, gerginliğin azalmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda daha rahat bir nefes almana olanak sağlayacak. Ayrıca, düzenli uyku da bu süreçte oldukça önemli. Derin ve kaliteli uyku ile güçleneceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…