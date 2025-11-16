onedio
17 Kasım - 23 Kasım Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Kasım - 23 Kasım haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için astrolojik olarak oldukça hareketli geçecek. Haftanın hemen başında Merkür ile Plüton'un altmışlık açısı, zaten çeliğe benzer odaklanma yeteneğini daha da keskinleştiriyor. İş hayatındaki belgeler, zihnindeki projeler, sürekli ertelemek zorunda kaldığın detaylar... Şimdi hepsi bir anda kristal berraklığına kavuşuyor. Bu titizliğinle sadece kendini değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarını da motive ediyorsun. 

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Merkür ile Uranüs'ün karşıtlığı, iş hayatında temponun iyice artmasına neden oluyor. Belki bir projede görev değişikliği, belki yöneticinden gelen beklenmedik bir talep veya belki bir işin planlanandan daha erken bitmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Genellikle dikkatli ve yavaş ilerlemeyi tercih eden sen, bu hızlı tempo içerisinde bile ustaca bir denge kurarak, bu değişimi lehine çeviriyorsun. Hadi planlı bir kaos ile zirveye ulaş! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

