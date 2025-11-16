Sevgili Başak, bu hafta senin için astrolojik olarak oldukça hareketli geçecek. Haftanın hemen başında Merkür ile Plüton'un altmışlık açısı, zaten çeliğe benzer odaklanma yeteneğini daha da keskinleştiriyor. İş hayatındaki belgeler, zihnindeki projeler, sürekli ertelemek zorunda kaldığın detaylar... Şimdi hepsi bir anda kristal berraklığına kavuşuyor. Bu titizliğinle sadece kendini değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarını da motive ediyorsun.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Merkür ile Uranüs'ün karşıtlığı, iş hayatında temponun iyice artmasına neden oluyor. Belki bir projede görev değişikliği, belki yöneticinden gelen beklenmedik bir talep veya belki bir işin planlanandan daha erken bitmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Genellikle dikkatli ve yavaş ilerlemeyi tercih eden sen, bu hızlı tempo içerisinde bile ustaca bir denge kurarak, bu değişimi lehine çeviriyorsun. Hadi planlı bir kaos ile zirveye ulaş! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…