16 Şubat - 22 Şubat Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta hayatında bazı değişikliklere hazır ol. İster istemez, rutinini biraz sarsacak bazı olaylarla karşılaşabilirsin. Zira Güneş ve Uranüs'ün kozmik dansı, iş hayatında beklenmedik bir görev değişikliği getirebilir. Bu durum ilk etapta biraz stresli ve belirsiz görünebilir ancak bu değişiklik, seni daha özgür ve bağımsız bir çalışma alanına taşıyabilir. Yani, bu durumu bir fırsat olarak gör ve yeni görevine adapte olmak için elinden geleni yap.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş görüşmeleri ve resmi başvurular için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor olacak. Merkür ve Jüpiter'in olumlu enerjisi, özellikle yazılı işler, raporlar ve sunumlar konusunda büyük bir şans sunuyor. Yani, bu hafta kaleminden dökülen her kelime, her cümle, her paragraf dikkat çekici olabilir. Bu yüzden istediğini elde etmek için iş başvuruları, kredi süreçleri ve yatırımcı görüşmelerine eğilmelisin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Chiron'un uyumlu enerjisi, kalp yaralarını iyileştirme fırsatı sunuyor. Öncelikle bilmelisin ki cesur ve açık bir konuşma, mevcut ilişkinin seyrini değiştirebilir. Ama eğer bekarsan, kapanmayan bir aşk defteri ya da yarım kalmış bir hikaye yeniden canlanabilir. Aşk için geriye bakman gerekebilir, yaralarını kapatmanın yolu geçmişi canlandırmak olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

