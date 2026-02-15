Sevgili Başak, bu hafta hayatında bazı değişikliklere hazır ol. İster istemez, rutinini biraz sarsacak bazı olaylarla karşılaşabilirsin. Zira Güneş ve Uranüs'ün kozmik dansı, iş hayatında beklenmedik bir görev değişikliği getirebilir. Bu durum ilk etapta biraz stresli ve belirsiz görünebilir ancak bu değişiklik, seni daha özgür ve bağımsız bir çalışma alanına taşıyabilir. Yani, bu durumu bir fırsat olarak gör ve yeni görevine adapte olmak için elinden geleni yap.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş görüşmeleri ve resmi başvurular için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor olacak. Merkür ve Jüpiter'in olumlu enerjisi, özellikle yazılı işler, raporlar ve sunumlar konusunda büyük bir şans sunuyor. Yani, bu hafta kaleminden dökülen her kelime, her cümle, her paragraf dikkat çekici olabilir. Bu yüzden istediğini elde etmek için iş başvuruları, kredi süreçleri ve yatırımcı görüşmelerine eğilmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Chiron'un uyumlu enerjisi, kalp yaralarını iyileştirme fırsatı sunuyor. Öncelikle bilmelisin ki cesur ve açık bir konuşma, mevcut ilişkinin seyrini değiştirebilir. Ama eğer bekarsan, kapanmayan bir aşk defteri ya da yarım kalmış bir hikaye yeniden canlanabilir. Aşk için geriye bakman gerekebilir, yaralarını kapatmanın yolu geçmişi canlandırmak olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…