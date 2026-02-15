Sevgili Başak, bu hafta zihinsel disiplininin, bedensel gerginliğe dönüşme ihtimali yüksek. Şimdi, zihnin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlayacaksın. Gökyüzündeki Satürn ve Neptün kavuşumu, bir yandan sorumluluk bilincini artırırken, diğer yandan gevşeme eşiğini düşürecek.

Tam da bu noktada farkında olmadan omurganı dikleştirip kilitleyebilirsin. Bu durum ise genellikle, zihinsel disiplinin bedensel gerginliğe dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu yüzden gün içinde bilinçli gevşeme denemesi yapmalısın. Bu aralar hayatı da biraz akışına bırakmalısın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…