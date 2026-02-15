onedio
16 Şubat - 22 Şubat Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta zihinsel disiplininin, bedensel gerginliğe dönüşme ihtimali yüksek. Şimdi, zihnin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlayacaksın. Gökyüzündeki Satürn ve Neptün kavuşumu, bir yandan sorumluluk bilincini artırırken, diğer yandan gevşeme eşiğini düşürecek. 

Tam da bu noktada farkında olmadan omurganı dikleştirip kilitleyebilirsin. Bu durum ise genellikle, zihinsel disiplinin bedensel gerginliğe dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu yüzden gün içinde bilinçli gevşeme denemesi yapmalısın. Bu aralar hayatı da biraz akışına bırakmalısın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

