Sevgil Başak, bu hafta hayatında bazı değişikliklere hazır olmalısın. Rutininin dışına çıkmaya, ne dersin? Çünkü Güneş ve Uranüs'ün kozmik dansı, iş hayatında beklenmedik bir görev değişikliği getirebilir. Bu durum ilk etapta biraz stresli ve belirsiz görünebilir ancak bu değişiklik, seni daha özgür ve bağımsız bir çalışma alanına taşıyabilir. Yani, bu durumu bir fırsat olarak gör ve yeni görevine adapte olmak için elinden geleni yap.

Haftanın yarısına geldiğimizde ise iş görüşmeleri ve resmi başvurular için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor olacak. Merkür ve Jüpiter'in olumlu enerjisi, özellikle yazılı işler, raporlar ve sunumlar konusunda büyük bir şans sunuyor. Yani, bu hafta kaleminden dökülen her kelime, her cümle, her paragraf dikkat çekici olabilir. Bu yüzden istediğini elde etmek için iş başvuruları, kredi süreçleri ve yatırımcı görüşmelerine eğilmelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…