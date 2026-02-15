Sevgili Başak, bu hafta Mars ve Chiron'un uyumlu enerjisi, sanki bir aşk doktoru gibi kalp yaralarını iyileştirmeye geliyor. Öncelikle bilmeniz gereken bir şey var ki bu hafta cesur olmalısın. Açık ve dürüst bir konuşma, belki de mevcut ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir. İlişkindeki sorunları çözmenin, belki de bir adım ileriye taşımanın anahtarı bu hafta cesur bir konuşma olabilir.

Tabii bekarsan, bu hafta aşk hayatında eski bir sayfanın yeniden açılma ihtimali var. Belki de tamamen kapanmayan bir aşk defteri ya da yarım kalmış bir hikaye yeniden canlanabilir. Geçmişte kalan bir aşk, belki de bu hafta yeniden hayatına girebilir. Aşk için belki de geriye bakman gerekebilir. Zira bazen, geçmişi canlandırmak, yaraları iyileştirmenin tek yolu olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…