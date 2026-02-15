onedio
16 Şubat - 22 Şubat Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Mars ve Chiron'un uyumlu enerjisi, sanki bir aşk doktoru gibi kalp yaralarını iyileştirmeye geliyor. Öncelikle bilmeniz gereken bir şey var ki bu hafta cesur olmalısın. Açık ve dürüst bir konuşma, belki de mevcut ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir. İlişkindeki sorunları çözmenin, belki de bir adım ileriye taşımanın anahtarı bu hafta cesur bir konuşma olabilir.

Tabii bekarsan, bu hafta aşk hayatında eski bir sayfanın yeniden açılma ihtimali var. Belki de tamamen kapanmayan bir aşk defteri ya da yarım kalmış bir hikaye yeniden canlanabilir. Geçmişte kalan bir aşk, belki de bu hafta yeniden hayatına girebilir. Aşk için belki de geriye bakman gerekebilir. Zira bazen, geçmişi canlandırmak, yaraları iyileştirmenin tek yolu olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

