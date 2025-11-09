Sevgili Başak, bu haftaya Jüpiter'in Yengeç burcunda geri harekete geçmesiyle başlıyoruz. Bu durum, ekip çalışmalarında bazı değişikliklerin habercisi olabilir. Belki de uzun zamandır birlikte çalıştığın bir arkadaşınla yollarını ayırman gerekebilir ya da belki de geçmişteki bir iş bağlantın yeniden hayatına girebilir. Bu durum, başta biraz sarsıcı gibi görünebilir ama aslında bu yeniden yapılanma süreci, seni daha da güçlendirecek. Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmanın tam zamanı, değil mi?

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumuyla birlikte, ev ve iş hayatın arasındaki dengenin ne kadar da önemli olduğunu hatırlatacaksın. Aile içi konular ile iş hayatındaki sorumluluklarının çakıştığı bu dönemde, duygusal kararlar vermek yerine stratejik düşünmeye odaklanmalısın. Çünkü ancak doğru planlama ve önceliklendirme ile hem ailenin hem de işinin gerektirdiği hassasiyetle dengeyi yakalayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…