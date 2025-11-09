Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde, belki de biraz fazla çikolata yemeye veya biraz daha fazla uyumaya ihtiyaç duyabilirsin. Evet, doğru tahmin ettin, hormonal dengen biraz sallanabilir. Metabolizman ve dolaşım sistemin biraz daha hassaslaşabilir. Bu yüzden kendine biraz daha fazla özen göstermekte fayda var.

Haftanın son günlerinde ise enerjin ve ruh halin dengelenmeye başlayacak. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, seni daha esnek ve keyifli bir hale getirecek. Belki biraz dans etmek, belki biraz daha fazla Güneş ışığı almak veya belki de yeni bir hobiye başlamak tam da sana göre olabilir. Unutma, hayatın tadını çıkarmak ve kendine iyi bakmak her zaman önemlidir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…