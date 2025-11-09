onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Merkür retrosunun ardından astrolojik olarak oldukça heyecan verici bir döneme giriyoruz. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu mükemmel üçgen, aşk hayatına taptaze bir bahar havası getiriyor. Bu, adeta bir aşk rüzgarı gibi, kalpleri ısıtıyor ve romantizmi tavan yaptırıyor...

Bir an için her şeyin sona erdiğini düşündüğün ilişkilerde bile yeniden bir başlangıç mümkün. Soğuyan ilişkilerini yeniden canlandırmak için mükemmel bir zaman dilimi içindesin. Partnerinle birlikte hayalini kurduğun şeyler, bu hafta seni daha çok mutlu edebilir. Belki de birlikte bir tatil planı yapmak, belki de yeni bir ev almak... Kim bilir?

Bu dönemde kalbini aşka açmaktan başka bir şansın yok gibi görünüyor. Yani eğer bekarsan, bir süredir kalbine girmeye çalışan o kişiye bir şans vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Başak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın