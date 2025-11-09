Sevgili Başak, bu hafta Merkür retrosunun ardından astrolojik olarak oldukça heyecan verici bir döneme giriyoruz. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu mükemmel üçgen, aşk hayatına taptaze bir bahar havası getiriyor. Bu, adeta bir aşk rüzgarı gibi, kalpleri ısıtıyor ve romantizmi tavan yaptırıyor...

Bir an için her şeyin sona erdiğini düşündüğün ilişkilerde bile yeniden bir başlangıç mümkün. Soğuyan ilişkilerini yeniden canlandırmak için mükemmel bir zaman dilimi içindesin. Partnerinle birlikte hayalini kurduğun şeyler, bu hafta seni daha çok mutlu edebilir. Belki de birlikte bir tatil planı yapmak, belki de yeni bir ev almak... Kim bilir?

Bu dönemde kalbini aşka açmaktan başka bir şansın yok gibi görünüyor. Yani eğer bekarsan, bir süredir kalbine girmeye çalışan o kişiye bir şans vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…