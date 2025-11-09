onedio
10 Kasım - 16 Kasım Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter'in Yengeç burcunda geri harekete geçmesiyle, ekip çalışmalarında bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Belki bir arkadaşınla yolların ayrılabilir, belki de eski bir iş bağlantın yeniden hayatına girebilir. Bu yeniden yapılanma süreci ise seni daha da güçlendirecektir. Geçmişi bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmanın zamanı gelmedi mi sence de?

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, ev ve iş hayatın arasındaki dengenin önemini hatırlatacak sana! Aile içi konularla işle ilgili sorumluluklarının çakıştığı bu dönemde, duygusal kararlar vermek yerine stratejik düşünmen gerekebilir. Neyse ki doğru planlama ve önceliklendirme ile hem ailene hem de işine gereken özeni gösterebilirsin.

Sırada aşk var! Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, aşk hayatına adeta bir bahar havası getiriyor... Her şey bitti derken yeniden başlıyor! Mesela, soğuyan ilişkilerin yeniden ısınıyor, partnerinle birlikte hayalini kurduğun şeyler artık seni daha çok mutlu ediyor. Kalbini aşka açmaktan başka şansın kalmıyor resmen! Tabii bu durumda eğer bekarsan, bir süredir kalbine sızmak isteyen o kişiye bir şans vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
