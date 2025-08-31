onedio
Eylül Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ayın başından itibaren, Balık Dolunayı'nın enerjisi hayatının her alanını sarmaya başlayacak. Ancak en güçlü etkisini aşk hayatında hissedeceksin. Bu ayın dolunayı, kalbinin derinliklerine işleyecek ve belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir karar almanı sağlayacak.

Eğer kalbindeki o özel kişi, ruhunu tam anlamıyla tatmin etmiyorsa, belki de bu ilişkiyi sonlandırma zamanı gelmiştir. Evet, bu kararın verilmesi kolay olmayabilir, hatta belki de biraz korkutucu bile olabilir. Ancak unutmayın ki, kalbinin sesini dinlemek her zaman en doğru yolu gösterir. Kendini sevdiğini hatırla ve kalbinin sesini dinlemekten çekinme.

Ayın sonlarına doğru ise, aşk gezegeni Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında yeni bir dönem başlayacak. Bu geçiş, belki de uzun zamandır aradığın dengenin hayatına girmesini sağlayacak. Belki yeni bir ilişkiye adım atacaksın! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

