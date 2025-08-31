Eylül Balık Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu ay senin için adeta bir yeniden doğuş süreci olacak. Kendini ve hayatını yeniden keşfetme fırsatı bulacağın bu dönemde, hayatının en derin köşelerine ışık tutacak ve belki de uzun zamandır üzerinde düşünmediğin bazı konuları yeniden ele alacaksın.

Ayın hemen başında, ciddiyetin ve disiplinin gezegeni Satürn'ün retro hareketiyle burcuna geri dönüşü, hayatındaki sorumlulukları hatırlamanı sağlayacak. Ayın ortasında, senin burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkisiyle, duygusal bir arınma sürecine gireceksin. Artık hayatında sana ağırlık yapan ilişkileri veya iş ortaklıklarını geride bırakma zamanı geldi. Ay sonunda ise enerji ve hareket gezegeni Mars'ın Akrep burcuna geçişi, seni hedeflerine daha cesur bir şekilde yönlendirecek. Belki de bir süredir ertelediğin projelerini hayata geçirme zamanı geldi. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…