Eylül Koç Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu ay iş dünyasında adeta bir süper kahraman gibi hızla ilerliyorsun! Ayın hemen başında, Satürn'ün retro hareketiyle Balık burcuna geçişi, iş yerindeki dedikoduları ve arka planda dönen o gizli oyunları adeta bir film sahnesi gibi gözler önüne seriyor. Geçmişte kapatmayı tercih ettiğin, üzerini özenle örttüğün sorumluluklarla tekrar yüz yüze gelebilirsin. Ancak, bu durum karşısında endişe duyma! Çünkü ayın ortasında Balık Dolunayı, seni bu ağırlıklardan kurtulma ve iş hayatında yeni bir sayfa açma konusunda enerjiyle dolduruyor, adeta bir enerji içeceği gibi!

Sonrasında Merkür'ün Terazi'ye geçişi, ortak işlerde, anlaşmalarda ve iş birliklerinde dengeyi bulmanı kolaylaştırıyor. Bu durum, sanki bir denge tahtasında ustalaşmış bir sirk sanatçısı gibi tüm işlerini kolaylıkla yönetmene yardımcı olacak. Ayın sonunda ise Mars'ın Akrep'e geçişi, maddi riskler konusunda daha cesur olmanı sağlıyor. Uzun süredir cesaret edemediğin bir yatırım veya bütçe hamlesi için motivasyonun artıyor. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…