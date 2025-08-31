onedio
Eylül Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Koç ve yükselen Koç burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Koç ve yükselen Koç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu aylık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu ay iş hayatında jet hızıyla ilerliyorsun. Ayın başında Satürn'ün retro hareketiyle Balık burcuna geçişi, iş yerindeki dedikoduları ve gizli kapaklı işleri ön plana çıkarabilir. Geçmişte kapatmayı tercih ettiğin, üzerini örttüğün sorumluluklarla tekrar karşı karşıya gelebilirsin. Ancak endişelenme, çünkü ayın ortasında Balık Dolunayı seni bu ağırlıklardan kurtulma ve iş hayatında yeni bir sayfa açma konusunda enerji veriyor.

Sonrasında Merkür'ün Terazi'ye geçişi, ortak işlerde, anlaşmalarda ve iş birliklerinde dengeyi bulmanı kolaylaştırıyor. Ayın sonunda ise Mars'ın Akrep'e geçişi, maddi riskler konusunda daha cesur olmanı sağlıyor. Uzun süredir cesaret edemediğin bir yatırım veya bütçe hamlesi için motivasyonun artıyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bu ayın enerjisi duygusal derinlik ve uyum üzerine yoğunlaşıyor. Ayın başında geçmişe dönük kırgınlıklar aklına gelebilir, ancak ay ortasında Balık Dolunayı'nın aydınlatıcı etkisiyle kalbinin aslında ne istediğini daha net görüyorsun. Ay ilerledikçe Venüs'ün Başak burcuna geçişi, günlük yaşamda sevdiğin kişiyle küçük ama değerli anılar biriktirmen için fırsatlar sunuyor. Ayın sonunda ise Mars'ın tutkulu enerjisi devreye giriyor. İşte bu sayede bekar Koç burçları da aşkı bulacak! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

