Eylül Koç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, ayın başında gökyüzünde yaşanacak olan Satürn'ün retro etkisiyle enerjinde belirgin dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu dönemde özellikle uyku düzenini gözden geçirmen ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme ve yaşam tarzı seçimleri yapman önemli olabilir. Uyandığında kendini daha enerjik hissetmek ve gün boyu taze kalmak için uyku düzenine ekstra özen göster.

Ayın ortasında ise Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay, arınma ve bırakma enerjisi getiriyor. Zararlı alışkanlıklarını sonlandırmak ve bedenini toksinlerden temizlemek için bu dönem ideal bir zaman dilimi olabilir. Belki de sigarayı bırakma, daha sağlıklı beslenme veya meditasyon gibi yeni bir rutin başlatma zamanı gelmiştir. Ayın son haftalarında ise spor ve fiziksel aktivitelerde kendini fazla zorlamadan, kontrollü bir şekilde güç artışı yaşamak bedenine daha iyi gelecektir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…