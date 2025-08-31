Eylül Balık Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, ayın ilk günlerinde Satürn'ün retrosu seni biraz daha yavaşlamaya, dinlenmeye ve kendiyle vakit geçirmeye teşvik ediyor. Bu dönemde bedeninle daha fazla iletişim kurman ve onun ihtiyaçlarını dinlemen çok önemli. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir spa günü düşün, belki bir kitap oku ya da sadece sessizlikte kal.

Ayın ortasında ise burcunda meydana gelen Dolunay, hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Bu Dolunay, seni içsel bir şifa sürecine davet ediyor. Alışkanlıklarını gözden geçirme, belki değiştirme zamanı geldi de geçiyor bile. Belki daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek üzeresin, belki de eski hobilerini yeniden canlandırmak istiyorsun. Bu dönem, kendini yeniden keşfetmek için harika bir fırsat. Hadi harekete geç! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…