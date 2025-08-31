onedio
Eylül Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık Burcu
Eylül 2025, Aylık Burç Yorumu

Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay senin için dönüştürücü bir süreç olacak ve kendini yeniden keşfetme fırsatı bulacaksın. Ayın hemen başında, Satürn'ün retro halde burcuna geri dönüşü, hayatının sorumluluklarını hatırlatıyor ve sabırla ilerlemeyi öğrenmen gerektiğini vurguluyor. Bu, biraz zorlu bir süreç olabilir ama unutma, her zorluk sonrası gelen başarı daha tatlı olur.

Ayın ortasında, Balık Dolunayı'nın etkisiyle duygusal bir arınma sürecine girebilirsin. Artık hayatında sana yük olan ilişkileri veya iş ortaklıklarını geride bırakma zamanı geldi. Kendini bu yüklerden arındırman, daha hafif ve özgür hissetmene yardımcı olacak. Ay sonunda ise Mars'ın Akrep'e geçişi seni daha cesur bir şekilde hedeflerine yönlendirecek. Belki de bir süredir ertelediğin projelerini hayata geçirme zamanı geldi.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatında bu ay, Balık Dolunayı'nın etkisi güçlü bir şekilde hissedilecek. İşte tam da bu noktada kalbini gerçekten tatmin etmeyen bir ilişkiyi bitirme cesareti bulabilirsin. Bu, kolay bir karar olmayabilir ama unutma, kalbinin sesini dinlemek her zaman en doğrusu. Ay sonuna doğru Venüs’ün Başak’a geçişiyle birlikte ise yeni bir ilişki veya var olan bağda daha dengeli bir dönem başlıyor. Belki de aşk hayatında bir süredir aradığın dengeyi bu dönemde bulacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

