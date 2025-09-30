onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
Ekim Balık Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Ekim 2025, Aylık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Balık ve yükselen Balık burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif geçiş ile birlikte, duygusal ilişkiler ve ortaklıkların önemini bir kez daha hatırlayacaksın. Bu dönemde, duygusal zekan ve sezgilerin adeta bir pusula gibi sana yol gösteriyor, hem de nasıl! İş birlikleri ve ortaklıklarında, bu içgüdüsel rehberliğini kullanarak doğru adımlar atabileceğin bir dönemdesin. 

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı dramatik geçiş ve 20 Ekim'deki Merkür ile Mars'ın gökyüzünde birleşmesi, kariyer ve finansal konularda stratejik adımlar atman için sana fırsatlar sunabilir. Bu dönemde, zihinsel yorgunluğa dikkat etmen ve dengeni koruman oldukça önemli. Unutma ki her şeyin bir dengesi var ve bu dengenin korunması gerekiyor. Kariyerinde yükselişe geçmek için doğru zamanı bekliyorsan, işte o zaman geldi çattı. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

