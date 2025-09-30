Ekim Balık Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif geçiş ile birlikte, duygusal ilişkiler ve ortaklıkların önemini bir kez daha hatırlayacaksın. Bu dönemde, duygusal zekan ve sezgilerin adeta bir pusula gibi sana yol gösteriyor, hem de nasıl! İş birlikleri ve ortaklıklarında, bu içgüdüsel rehberliğini kullanarak doğru adımlar atabileceğin bir dönemdesin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı dramatik geçiş ve 20 Ekim'deki Merkür ile Mars'ın gökyüzünde birleşmesi, kariyer ve finansal konularda stratejik adımlar atman için sana fırsatlar sunabilir. Bu dönemde, zihinsel yorgunluğa dikkat etmen ve dengeni koruman oldukça önemli. Unutma ki her şeyin bir dengesi var ve bu dengenin korunması gerekiyor. Kariyerinde yükselişe geçmek için doğru zamanı bekliyorsan, işte o zaman geldi çattı. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…