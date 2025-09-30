Ekim Balık Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu ayın başında heyecan verici bir olayla karşılaşıyoruz. Juno, Yay burcuyla buluşuyor ve bu buluşma, hem zihinsel hem de bedensel olarak kendini yeniden canlandırmanı sağlıyor. Bu ay boyunca, meditasyon ve doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle enerji depolamanı öneriyoruz. Bu, sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkileyecek.

Ayın ortasında ise, Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ve Mars'ın desteği ile karşılaşıyoruz. Bu durum, metabolizman ve enerji kullanımında değişiklikler yaratabilir. Bu yüzden dengeli beslenme ve düzenli uykuya ihtiyacın olabilir. Kendine iyi bak sevgili okur! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…