Ekim Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Ekim 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcuna geçişi ile birlikte duygusal ilişkiler ve ortaklıklarındaki denge ön plana çıkıyor. Bu dönemde, duygusal zekan ve sezgilerin adeta bir pusula gibi sana yol gösteriyor. İşte tam da bu noktada iş birlikleri ve ortaklıklarında, bu içgüdüsel rehberliğini kullanarak doğru adımlar atabileceksin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ve 20 Ekim'deki Merkür ile Mars'ın kavuşumu, kariyer ve finansal konularda stratejik adımlar atmana olanak tanıyabilir. Bu dönemde, zihinsel yorgunluğa dikkat etmen ve dengeni koruman oldukça önemli. Kariyerinde yükselişe geçmek için doğru zamanı bekliyorsan, işte o zaman geldi çattı!

Gelelim aşka! Romantik ilişkilerde şanlı günün 21 Ekim diyebiliriz. Terazi Yeni Ay'ı ile birlikte kısmet ve başarı enerjilerin tavan yapacak. Bu sayede aşk hayatında yeni başlangıçlar yapacaksın ve keyifli fırsatlar kapını çalacak. Bu dönemde, sezgilerine güvenmek ve onları rehber olarak kullanmak, adımlarını daha sağlam atacaksın. Aşkı bulmak üzeresin, gözünü dört aç! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

