Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün karşıt Uranüs enerjisiyle birleştiği bu hafta, kendini hem zihinsel hem de fiziksel olarak adeta tazelenecekmiş gibi hissedebilirsin. Kendini daha önce hiç olmadığı kadar enerjik ve canlı hissetmeye hazır ol!

Haftanın başından itibaren yayılmış olan ağrılarının hafiflemesi, belki de kronikleşmiş bazı sağlık sorunlarının rahatlaması mümkün. Bu rahatlama hissi, sana adeta yeniden doğmuşluk hissi verecek. Bu hafta, ağrılarının azalmasıyla birlikte kendini daha hafif ve daha enerjik hissedeceksin. Bu fazla enerjiyi kontrol altına almak ve yönlendirmek içinse hafif tempolu aktiviteler yapmanı da öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…