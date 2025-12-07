onedio
8 Aralık - 14 Aralık Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün karşıt Uranüs enerjisiyle birleştiği bu hafta, kendini hem zihinsel hem de fiziksel olarak adeta tazelenecekmiş gibi hissedebilirsin. Kendini daha önce hiç olmadığı kadar enerjik ve canlı hissetmeye hazır ol!

Haftanın başından itibaren yayılmış olan ağrılarının hafiflemesi, belki de kronikleşmiş bazı sağlık sorunlarının rahatlaması mümkün. Bu rahatlama hissi, sana adeta yeniden doğmuşluk hissi verecek. Bu hafta, ağrılarının azalmasıyla birlikte kendini daha hafif ve daha enerjik hissedeceksin. Bu fazla enerjiyi kontrol altına almak ve yönlendirmek içinse hafif tempolu aktiviteler yapmanı da öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

