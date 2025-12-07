onedio
8 Aralık - 14 Aralık Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında adeta bir peri masalı yaşayacaksın. Zira Merkür'ün, gizemli ve büyülü Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, hayatında adeta aşkla dolu bir atmosfer yaratıyor. Gökyüzünün bu benzersiz uyumu, kalbinde fırtınalar kopartıyor ve aşkın tüm güzelliklerini sana sunuyor.

Eğer bir ilişkideysen, belki de bir süredir duymak istediğin, kalbini hızlandıracak o özel cümleyi partnerinden duyabilirsin. Bu cümle, kalbini ısıtacak ve aşkın sıcaklığını tüm hücrelerinde hissetmene yardımcı olacak. Bu hafta, aşkın en saf haliyle yaşanacağı bir hafta olacak. Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta seni bekleyen sürpriz bir tanışma, adeta bir romantik komedi filminin en tatlı sahnesini hayatında canlandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

