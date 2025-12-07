Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında adeta bir peri masalı yaşayacaksın. Zira Merkür'ün, gizemli ve büyülü Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, hayatında adeta aşkla dolu bir atmosfer yaratıyor. Gökyüzünün bu benzersiz uyumu, kalbinde fırtınalar kopartıyor ve aşkın tüm güzelliklerini sana sunuyor.

Eğer bir ilişkideysen, belki de bir süredir duymak istediğin, kalbini hızlandıracak o özel cümleyi partnerinden duyabilirsin. Bu cümle, kalbini ısıtacak ve aşkın sıcaklığını tüm hücrelerinde hissetmene yardımcı olacak. Bu hafta, aşkın en saf haliyle yaşanacağı bir hafta olacak. Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta seni bekleyen sürpriz bir tanışma, adeta bir romantik komedi filminin en tatlı sahnesini hayatında canlandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…