Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, Balık burcunun enerjisini kararsızlıkla değil, aksine gerçeklerin iç sesi ile birleşen güçlü bir anın içine çekiyor. Bu durum, kariyerinde belirli bir hedefi netleştirmeni ve 'Bunun için risk alabilirim' diyebileceğin bir adım atmanı sağlıyor. Özellikle yaratıcılık gerektiren, ruhsal veya sanatsal konular üzerinde yoğunlaşmanın tam zamanı. Bu alanlarda büyük bir akış ve hareketlilik hissedebilirsin.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise belki de uzun zamandır üzerinde kafa yorduğun bir projenin çözüm yolunu, sezgilerinin rehberliğinde bulabilirsin. Bu başarıyı çevrendekiler 'şans' olarak nitelendirebilir ancak sen, bunun aslında içsel zekanın bir ürünü olduğunu çok iyi biliyorsun. İşte tam da bu yüzden iş hayatında belki de gözle görülür bir ilerleme olmasa da her geçen gün adım adım güçlendiğini hissedeceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…