Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde Mars'ın Neptün ile kurduğu kare açı, seni kararsızlıkla değil, aksine gerçeklerin iç sesi ile birleşen güçlü bir anın içine sürüklüyor. Bu durum, kariyerinde belirli bir hedefi netleştirmeni ve 'Bunun için risk alabilirim' diyebileceğin bir adım atmanı sağlıyor. Özellikle yaratıcılık gerektiren, ruhsal veya sanatsal konular üzerinde yoğunlaşmanın tam zamanı. Bu alanlarda büyük bir akış ve hareketlilik hissedebilirsin.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise belki de uzun zamandır üzerinde kafa yorduğun bir projenin çözüm yolunu, sezgilerinin rehberliğinde bulabilirsin. Bu başarıyı çevrendekiler 'şans' olarak nitelendirebilir ancak sen, bunun aslında içsel zekanın bir ürünü olduğunu çok iyi biliyorsun. İşte tam da bu yüzden iş hayatında belki de gözle görülür bir ilerleme olmasa da, her geçen gün adım adım güçlendiğini hissedeceksin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açıdan güç alacaksın. Gökyüzü sana adeta masalsı bir atmosfer yaratıyor... Belki de bir süredir duymak istediğin bir cümleyi O'ndan duyabilirsin ve bu, kalbini ısıtır. Ama eğer bekarsan, sürpriz bir tanışma seni bekliyor olabilir. Bu tanışma, adeta bir filmin en güzel sahnesi gibi hayatına renk katabilir. Kalbini aşka aç, yeter! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…