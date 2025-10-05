6 Ekim - 12 Ekim Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça romantik bir dönem kapıda. Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında tatlı bir rüzgar estirecek. Bu ikilinin enerjisi, kalbini yumuşatacak konuşmalar ve sevgi dolu anlarla hayatını dolduracak.

İlişkilerde güven ve şefkat bu hafta senin için ön planda olacak. Bu huzur dolu atmosfer, ruhunu besleyecek ve hayatının her alanında pozitif etkiler yaratacak. Belki de bu huzurlu dönemde, aşkını evlilik ile taçlandırmanın zamanı geldi diye düşünmeye başlayabilirsin. Kim bilir, belki de bu romantik dönem, sana evlat sahibi olma düşüncesini de getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…