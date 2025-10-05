onedio
6 Ekim - 12 Ekim Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Ekim - 12 Ekim haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Ruhsal derinliğinin artışını hissetmeye başladığın bu dönemde, bedenin de bu enerjiyi hissetmeye başlıyor. İçindeki bu enerji, bedenini ve ruhunu bir bütün olarak etkiliyor. Ancak bu durum, eğer uyku düzenine dikkat etmezsen, sabahları kendini ağırlaşmış hissetmene neden olabilir. Bu nedenle, uyku düzenini gözden geçirmen ve uyandığında kendini daha hafif ve enerjik hissetmen için gerekli düzenlemeleri yapman önemli.

Bunun yanı sıra, su elementinin senin üzerinde dengeleyici bir etkisi olduğunu unutma. Bu hafta banyo tuzları, su sesi veya deniz kenarında geçireceğin vakitler, enerjini dengelemeye yardımcı olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

