6 Ekim - 12 Ekim Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Ruhsal derinliğinin artışını hissetmeye başladığın bu dönemde, bedenin de bu enerjiyi hissetmeye başlıyor. İçindeki bu enerji, bedenini ve ruhunu bir bütün olarak etkiliyor. Ancak bu durum, eğer uyku düzenine dikkat etmezsen, sabahları kendini ağırlaşmış hissetmene neden olabilir. Bu nedenle, uyku düzenini gözden geçirmen ve uyandığında kendini daha hafif ve enerjik hissetmen için gerekli düzenlemeleri yapman önemli.

Bunun yanı sıra, su elementinin senin üzerinde dengeleyici bir etkisi olduğunu unutma. Bu hafta banyo tuzları, su sesi veya deniz kenarında geçireceğin vakitler, enerjini dengelemeye yardımcı olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…