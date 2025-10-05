onedio
6 Ekim - 12 Ekim Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 6 Ekim - 12 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Ekim - 12 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Akrep burcundaki geçişiyle birlikte, zihnin adeta bir yaratıcılık fırtınası ile dolarak coşacak. İş hayatında sezgilerini kullanarak ilerlerken, karmaşık durumları çözme konusunda derin ve etkileyici çözümler üreteceksin. Bu hafta, ruhsal zekanın ve profesyonel başarılarının eşsiz birlikteliğiyle parlayacaksın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton'un karesi, çalışma ortamında belirgin bir dönüşüm ihtiyacını gündeme getirecek. Belki de artık eski yöntemlerle ilerlemenin işe yaramadığını fark edeceksin. Bu durum, cesur bir değişim kararı almanı gerektirebilir ve bu karar, seni adeta bir özgürlük rüzgarına sürükleyecek. Sınırları aşıp başarıyı kucaklamaya hazır mısın? 

Gelelim aşka! Bu hafta Venüs ile Jüpiter'in altmışlığı, aşk hayatında tatlı bir esinti yaratacak. Kalbini iyileştiren konuşmalar ve sevgi dolu anlar, hayatını sarmalayacak. İlişkilerde güven ve şefkatin ön planda olduğu bu hafta, seni huzur dolu bir atmosfere sürükleyecek. Ne dersin, aşkı evlilik ile taçlandırmanın zamanı gelmedi mi? Ya da belki de evlat sahibi olmayı düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

