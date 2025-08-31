onedio
1 Eylül - 7 Eylül Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 1 Eylül - 7 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Eylül - 7 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın gökyüzü hareketlilikleri senin için oldukça önemli mesajlar taşıyor. Satürn, gözlerini sana çeviriyor ve retro hareketine başlıyor. Bu durum, kimliğini, hayatının gidişatını ve hedeflerini derinlemesine sorgulamana yardımcı olacak. Satürn'ün bu etkisi, geçmişte kalan ve çözülmemiş meselelerin yeniden karşına çıkmasına sebep olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum sana eski sorunlarını çözme ve onları tamamen geride bırakma fırsatı sunacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür, Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu durum, ikili ilişkilerini canlandırıyor. İş birlikleri, ortaklıklar ve anlaşmalar gündemini meşgul edebilir. Haftanın sonunda ise burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ve Ay Tutulması, hayatında büyük bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu, artık seni geride tutan, ilerlemeni engelleyen ne varsa onları bırakmanın tam zamanı. Dolunay'ın enerjisiyle beraber, hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı yakalayabilirsin.

Aşk hayatında ise Dolunay'ın enerjisi oldukça güçlü hissedilecek. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerlerinle birlikte önemli kararlar alabilirsin. Evlilik, ayrılık ya da ilişkiyi başka bir boyuta taşıma gibi konular gündeme gelebilir. Yalnız Balıklar için ise bu dönem, hayatlarına kadersel bir aşkı çekebilecekleri bir zaman dilimi olabilir. Dolunay'ın bu büyülü enerjisi, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

