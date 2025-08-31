1 Eylül - 7 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta seni biraz zorlu bir süreç bekliyor. Burcunda meydana gelecek Dolunay ve Satürn'ün geri hareketi, enerjini hem zihinsel hem de fiziksel olarak etkileyecek. Bu durum, senin genellikle huzurlu ve dengeli enerjini biraz sarsabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu hafta ortasında Merkür'ün sana vereceği destekle, günlük rutinlerini düzenleyebilir ve dengeni koruyabilirsin.

Haftanın sonunda ise stres ve duygusal yoğunluk baş ağrısı veya uykusuzluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durumda, meditasyon ve kısa yürüyüşler gibi rahatlatıcı aktivitelerle haftayı daha hafif ve rahat bir şekilde kapatman mümkün olacak. Kendine zaman ayır! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…