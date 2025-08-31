1 Eylül - 7 Eylül Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikler, senin için oldukça önemli ve hayatını derinden etkileyebilecek mesajlar taşıyor. Gözlerini gökyüzüne çevirip Satürn'ün hareketlerini takip ettiğimizde, bu gezegenin retro hareketine başladığını ve dikkatlerini tamamen sana çevirdiğini görüyoruz. Bu durum, kimliğini, hayatının gidişatını ve hedeflerini derinlemesine sorgulaman için bir fırsat sunuyor. Satürn'ün bu etkisi, geçmişte kalan ve çözülmemiş meselelerin yeniden karşına çıkmasına sebep olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Başak burcuna geçiş yaptığını göreceksin. Bu durum, ikili ilişkilerini canlandırabilir ve iş birlikleri, ortaklıklar ve anlaşmalar gündemini meşgul edebilir. Haftanın sonunda ise burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ve Ay Tutulması, hayatında büyük bir dönüm noktası oluşturuyor. Artık seni geride tutan, ilerlemeni engelleyen ne varsa onları bırakmanın tam zamanı. Dolunay'ın enerjisiyle beraber, hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı yakalayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…